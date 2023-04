Meloni: "Più donne nel mondo del lavoro e incentivi alla natalità" (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - "Io penso che la prima soluzione a cui bisogna lavorare" per contrastare la mancanza di lavoratori, "è il lavoro femminile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Salone del Mobile, che oggi ha inaugurato in Fiera a Rho. "Credo che prima di arrivare al tema immigrazione - ha spiegato - si debba lavorare, per esempio, sulla possibilità di coinvolgere molte più donne nel mercato del lavoro. Poi c'è il tema di incentivare la natalità, queste sono le priorità su cui lavorare". "È oggettivo - ha aggiunto Meloni - che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità e sulla demografia". Il problema dell'occupazione, ha osservato ... Leggi su agi (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - "Io penso che la prima soluzione a cui bisogna lavorare" per contrastare la mancanza di lavoratori, "è ilfemminile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, arrivando al Salone del Mobile, che oggi ha inaugurato in Fiera a Rho. "Credo che prima di arrivare al tema immigrazione - ha spiegato - si debba lavorare, per esempio, sulla possibilità di coinvolgere molte piùnel mercato del. Poi c'è il tema di incentivare la, queste sono le priorità su cui lavorare". "È oggettivo - ha aggiunto- che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sullae sulla demografia". Il problema dell'occupazione, ha osservato ...

Imprese: Meloni, a breve in cdm legge su tutela e rilancio made in Italy Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al convengo di inaugurazione del Salone del Mobile a Milano. Si tratta, aggiunge, di 'una legge quadro per valorizzare le nostre ...