Meloni: "Più donne nel mondo del lavoro e incentivi alla natalità" (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - "Io penso che la prima soluzione a cui bisogna lavorare" per contrastare la mancanza di lavoratori, "è il lavoro femminile". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando all'inaugurazione della 61 esima edizione del Salone del Mobile, in Fiera a Rho. "Credo che prima di arrivare al tema immigrazione" ha spiegato, si debba puntare, "per esempio, sulla possibilità di coinvolgere molte più donne nel mercato del lavoro. Poi c'è il tema di incentivare la natalità, queste sono le priorità su cui lavorare". "È oggettivo - ha aggiunto - che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità e sulla demografia". Il problema dell'occupazione, ha osservato ancora, ... Leggi su agi (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - "Io penso che la prima soluzione a cui bisogna lavorare" per contrastare la mancanza di lavoratori, "è ilfemminile". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, arrivando all'inaugurazione della 61 esima edizione del Salone del Mobile, in Fiera a Rho. "Credo che prima di arrivare al tema immigrazione" ha spiegato, si debba puntare, "per esempio, sulla possibilità di coinvolgere molte piùnel mercato del. Poi c'è il tema di incentivare la, queste sono le priorità su cui lavorare". "È oggettivo - ha aggiunto - che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sullae sulla demografia". Il problema dell'occupazione, ha osservato ancora, ...

