Meloni | “Migranti? No | bisogna fare più figli e dar lavoro alle donne” E sul “reddito” | “4 aziende su 10 non trovano dipendenti”

(Di martedì 18 aprile 2023) Davanti agli imprenditori del Salone del Mobile di Milano, Giorgiagioca le sue carte, in due tempi. Prima spara suldi cittadinanza, affermando che non ha senso "visto che ledicono che in quattro casi su dieci nonpersonale, anche se offrono contratti molto buoni". Quindi il capitolo: "Non serve un aumento degli immigrati.invece incentivare le famiglie a mettere al mondo, e puntare sulla "grande riserva inutilizzata che è ilfemminile"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Meloni: «Non servono più migranti ma più figli e lavoro femminile» - repubblica : Meloni al Salone del Mobile: 'Per creare manodopera non servono migranti, ma far lavorare di più le donne' [di Matt… - HuffPostItalia : Chiara Saraceno: 'Meloni sbaglia sul lavoro, non ha senso mettere in contrapposizione donne e migranti' - RaiPortaaPorta : #Meloni: “Sul lavoro non servono i #migranti, ma occupazione femminile”. Stasera a #PortaAPorta gli ospiti e gli al… - DavideR46325615 : Migranti, Ignazio La Russa: 'il blocco navale? Oggi non è realizzabile sarebbe una bestemmia'. Ma sentite cosa dice… -

... sul tema dei, ha parlato di rischio di sostituzione etnica . E Marco Travaglio ne approfitta per attaccare il governo di Giorgia. 'Ci ostiniamo a prendere sul serio questi clown così ...: "Per creare manodopera non servono" Lollobrigida: "Non arrendiamoci alla sostituzione etnica" Decreto Cutro, rinviato a domani l'esame in Senato La sfida della reputazione online con ...La stretta suiche arrivano attraverso canali illegali in Italia e' tra i temi su cui il governotiene a mostrare compattezza e le dichiarazioni di esponenti della maggioranza lhanno ...

Meloni: "I migranti Se manca personale si deve puntare su lavoro femminile e natalità" L'HuffPost

Dalle associazioni riunite nel Tavolo Asilo e Immigrazione fino alle principali forze di opposizione in Parlamento, nel giorno dell’arrivo in Senato per la conversione in legge del ‘Decreto Cutro’, in ...Da un lato la sfida, anche nel centrodestra, sulla stretta alla protezione speciale per i migranti. Dall’altra la riforma del mercato del lavoro, intrecciata alle pensioni. Per Meloni, il lavoro “è ...