Meloni “Governo punta su lavoro femminile | riserva inutilizzata”

MILANO (ITALPRESS) – "E' oggettivo che in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale. Dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità e sulla demografia: di fatto noi abbiamo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano. Questo problema si risolve in vari modi e il modo sul quale lavora il Governo non è risolverlo con i migranti ma risolverlo con quella grande riserva inutilizzata del lavoro femminile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2023 del Salone del Mobile, che si tiene da oggi al 23 aprile a Fiera Milano Rho. La presidente del Consiglio inaugurerà la 61esima edizione della 'kermessè del design. Meloni è stata accolta ...

