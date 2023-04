Meloni alle aziende: Assumere donne, non migranti” (Di martedì 18 aprile 2023) “Le aziende non trovano personale. Impiegare le donne e non i migranti”. No al reddito di cittadinanza – MILANO – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita al Salone del Mobile, ribadisce il suo no al reddito di cittadinanza, visto come un ostacolo alle imprese per il reperimento di lavoratori, e spinge per l’occupazione femminile, anziché per quella dei migranti. Meloni: “VIA REDDITO DI CITTADINANZA, 4 aziende SU 10 NON TROVANO PERSONALE“ “Mentre ci si continua ad accapigliare sul reddito di cittadinanza, che questo governo conferma di non voler continuare a dare a chi è in condizione di lavorare, noi scopriamo che le nostre aziende dicono che in 4 casi su 10 hanno difficoltà a trovare personale qualificato“, commenta ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023) “Lenon trovano personale. Impiegare lee non i”. No al reddito di cittadinanza – MILANO – La presidente del Consiglio Giorgia, in visita al Salone del Mobile, ribadisce il suo no al reddito di cittadinanza, visto come un ostacoloimprese per il reperimento di lavoratori, e spinge per l’occupazione femminile, anziché per quella dei: “VIA REDDITO DI CITTADINANZA, 4SU 10 NON TROVANO PERSONALE“ “Mentre ci si continua ad accapigliare sul reddito di cittadinanza, che questo governo conferma di non voler continuare a dare a chi è in condizione di lavorare, noi scopriamo che le nostredicono che in 4 casi su 10 hanno difficoltà a trovare personale qualificato“, commenta ...

