Meloni al Salone del Mobile | “Presto una legge per valorizzare il marchio italiano | la nostra ricchezza”

"Sono stata qua a tante edizioni e non potevo mancare alla mia prima edizione da presidente del Consiglio". Così il premier Giorgia Meloni, prima del taglio del nastro della 61esima edizione del Salone del Mobile. Dopo i saluti ai 'padroni di casa', il sindaco Sala e il governatore della Lombardia Fontana, si è rivolta ai veri protagonisti dell'evento. Gli espositori che raccontano – ha detto – "il mondo delle eccellenze italiane". "Non è solo una vetrina straordinaria della eccellenza italiana di fronte al mondo. Ma una fiera che racchiude molte delle questioni strategiche su cui il governo lavora", ha detto. Sottolineando l'impegno di Palazzo Chigi nel sostenere e redistribuire risorse alle imprese, le vere creatrici di ricchezza.

