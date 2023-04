Meloni al Salone del Mobile: “Più lavoro alle donne e più figli in Italia” (Di martedì 18 aprile 2023) La premier Giorgia Meloni ha visitato il Salone del Mobile di Milano, una delle più importanti fiere del settore a livello internazionale. “Il Salone è una vetrina dell’eccellenza Italiana nel mondo” ha detto il capo del Governo, che poi si è concentrato su altri argomenti, come il lavoro femminile e il fatto che in Italia nascono pochi bambini (meno di 400mila all’anno). “Per troppi anni non ci sono stati investimenti sulla natalità” ha sottolineato Meloni parlando a margine della visita. “In Italia abbiamo un problema di tenuta del sistema economico e sociale, non abbiamo investito” sul creare le condizioni perché nascano più bambini, sostiene la presidente del Consiglio. La premier Giorgia Meloni al ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 aprile 2023) La premier Giorgiaha visitato ildeldi Milano, una delle più importanti fiere del settore a livello internazionale. “Ilè una vetrina dell’eccellenzana nel mondo” ha detto il capo del Governo, che poi si è concentrato su altri argomenti, come ilfemminile e il fatto che innascono pochi bambini (meno di 400mila all’anno). “Per troppi anni non ci sono stati investimenti sulla natalità” ha sottolineatoparlando a margine della visita. “Inabbiamo un problema di tenuta del sistema economico e sociale, non abbiamo investito” sul creare le condizioni perché nascano più bambini, sostiene la presidente del Consiglio. La premier Giorgiaal ...

