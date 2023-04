Melito di Napoli, arrestato per mafia il sindaco di Fdi: terremoto politico in campania (Di martedì 18 aprile 2023) Il Comune di Melito di Napoli è stato decimato dagli arresti per mafia del sindaco e del presidente del Consiglio comunale. Il comune campano da 35mila abitanti circa, si è visto recapitare un'... Leggi su globalist (Di martedì 18 aprile 2023) Il Comune didiè stato decimato dagli arresti perdele del presidente del Consiglio comunale. Il comune campano da 35mila abitanti circa, si è visto recapitare un'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Accordi col clan Amato Pagano per vincere le elezioni”: arrestato il sindaco di Melito di Napoli. Tra i 18 indagat… - fanpage : Bufera sul comune di #Melito: arrestato il sindaco - ultimora_pol : #Campania Blitz della DIA a #Melito, in provincia di Napoli: 18 arresti per voto di scambio politico mafioso. In ma… - Giova_Cuoco : Hanno arrestato il sindaco di Melito di Napoli per camorra. Poteva essere di qualsiasi partito. Invece è di Fratel… - GaetanoBresci9 : RT @ultimora_pol: #Campania Blitz della DIA a #Melito, in provincia di Napoli: 18 arresti per voto di scambio politico mafioso. In manette… -