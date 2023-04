Melito di Napoli, arrestati sindaco e presidente Consiglio comunale (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – In carcere il sindaco e il presidente del Consiglio comunale. E’ un terremoto giudiziario quello che ha travolto il Comune di Melito di Napoli, 35mila abitanti circa, confinante con l’area nord del capoluogo. L’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nell’ambito di un’inchiesta su presunti casi di scambio elettorale politico mafioso, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il sindaco Luciano Mottola, 38 anni, eletto nel 2021 con il sostegno di una coalizione formata da Fratelli d’Italia e altre 9 liste civiche. Mottola – che al ballottaggio ha superato per appena 387 voti la candidata di Pd, M5S e FreeMelito Dominique Pellecchia – aveva già ricoperto la carica di ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – In carcere ile ildel. E’ un terremoto giudiziario quello che ha travolto il Comune didi, 35mila abitanti circa, confinante con l’area nord del capoluogo. L’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta della Dda partenopea, nell’ambito di un’inchiesta su presunti casi di scambio elettorale politico mafioso, ha disposto la custodia cautelare in carcere per ilLuciano Mottola, 38 anni, eletto nel 2021 con il sostegno di una coalizione formata da Fratelli d’Italia e altre 9 liste civiche. Mottola – che al ballottaggio ha superato per appena 387 voti la candidata di Pd, M5S e FreeDominique Pellecchia – aveva già ricoperto la carica di ...

