Melfi - Ora è 'un'area di crisi complessa' da riconvertire

(Di martedì 18 aprile 2023)entra ufficialmente nel novero delle zone industriali da riqualificare e: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha infatti firmato "il decreto per il riconoscimento dell'di" del distretto lucano, "specializzato nel settore automotive". Le risorse. Il provvedimento include lo stanziamento immediato di 20 milioni di euro per "il finanziamento di progetti di riqualificazione e riconversione produttiva delle aziende della filiera", secondo le modalità e le procedure previste dalla legge 181 varata nel 1989 per rilanciare "territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale". ...