Medjugorje. Messaggio per oggi: come possiamo digiunare col cuore (Di martedì 18 aprile 2023) La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi ci invita a porci una domanda: qual è il motivo per cui digiuniamo? Siamo motivati e determinati a digiunare per crescere nel nostro cammino spirituale oppure riduciamo questa pratica a un’azione meccanica e doverosa? Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 18 aprile 2023) La Madonna anel suoscelto perci invita a porci una domanda: qual è il motivo per cui digiuniamo? Siamo motivati e determinati aper crescere nel nostro cammino spirituale oppure riduciamo questa pratica a un’azione meccanica e doverosa? Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: come possiamo digiunare col cuore - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: è veramente possibile cambiare la nostra vita? - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci invita ad essere pronti! - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci invita a pregare come non mai - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: ci chiama ad amare con il cuore -