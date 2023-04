Media | “Antenne sulle ambasciate russe per intercettazioni di intelligence”

(Di martedì 18 aprile 2023) Sui tetti delledi mezza Europa sarebbero state posizionate circa duecentoche servirebbero per led’e per lo spionaggio di segnali elettromagnetici (Sigint, acronimo di signals). È quello che viene sostenuto nell’inchiesta giornalistica condotta da Dossier Center insieme aieuropei Delfi, De Tijd, Expressen, Frontstory, Icjk, Lrt e VSquare. Il numero più importante di questesi trova sui tetti dell’ambasciata russa a Bruxelles, dove ce ne sono 17. Non è un caso, secondo i reporter, nella capitale del Belgio ci sono le sedi delle istituzioni europee e il quartier generale della Nato. I dispositivi installati a Bruxelles, leThuraya, sono in grado ...

(Adnkronos) – Ci sono quasi 200 antenne sui tetti delle ambasciate della Russia nei vari paesi in Europa. Un numero che, secondo gli esperti, supera notevolmente le esigenze di comunicazione.