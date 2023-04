May Pang e John Lennon: dal bacio rubato al “tradimento” voluto da Yoko Ono (Di martedì 18 aprile 2023) La storia di May Pang e John Lennon ha dell’incredibile e a raccontarla, a grande distanza da quel sorprendente amore, è proprio lei, ex assistente del celebre artista e di sua moglie Yoko Ono. Presentato al Tribeca Film Festival nel 2022, il suo film documentario The Lost Weekend: A Love Story racconta proprio quei 18 mesi trascorsi insieme all’ex Beatles, come coppia e non come capo e dipendente. Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, May Pang ha svelato alcuni dettagli di quel sentimento, sottolineando come tutto avvenne dietro la “regia” di Yoko Ono. May Pang e John Lennon: insieme grazie a Yoko Ono Tutto ha avuto inizio durante un periodo di profonda crisi tra John ... Leggi su dilei (Di martedì 18 aprile 2023) La storia di Mayha dell’incredibile e a raccontarla, a grande distanza da quel sorprendente amore, è proprio lei, ex assistente del celebre artista e di sua moglieOno. Presentato al Tribeca Film Festival nel 2022, il suo film documentario The Lost Weekend: A Love Story racconta proprio quei 18 mesi trascorsi insieme all’ex Beatles, come coppia e non come capo e dipendente. Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Mayha svelato alcuni dettagli di quel sentimento, sottolineando come tutto avvenne dietro la “regia” diOno. May: insieme grazie aOno Tutto ha avuto inizio durante un periodo di profonda crisi tra...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robgiannotti : RT @altrogiornorai1: May Pang: “So per certo che John Lennon mi ha amato” #OggièUnAltroGiorno - altrogiornorai1 : May Pang: “So per certo che John Lennon mi ha amato” #OggièUnAltroGiorno - altrogiornorai1 : May Pang: “La mia storia d’amore con John Lennon” #OggièUnAltroGiorno - GossipOne_it : Scopri la storia segreta di John Lennon: l'amante May Pang rivela tutto! #gfvip #uominiedonne #amici22 #isola… - GossipOne_it : Scopri la storia segreta di John Lennon: l'amante May Pang rivela tutto! -