Maxime Lopez, qualcuno di cui fidarsi (Di martedì 18 aprile 2023) Fa un po’ sorridere che un uomo di un metro e sessantasette centimetri per meno di sessanta chili si chiami Maxime. Dovrebbero essere più attenti i genitori nella scelta dei nomi che si danno ai figli, considerare un po’ di più il vecchio detto che la mela non cade mai lontano dall’albero. Maxime Lopez il nome non l’ha scelto, il ruolo neppure. Voleva giocare in attacco, come il fratello, con il numero 10, quello che se ne frega di peso e altezza, quello che è tutta classe. Il fratello ne aveva di più, o forse no. Forse aveva solo il dribbling, quello che ti abbaglia, che ti fa superare l’uomo. Dicono che serva, che sia necessario. Maxime Lopez non l’aveva raffinato come Julien, ne ha fatto a meno. Si è ritrovato metri dietro alla posizione nella quale giocava il fratello, prima si è abituato, poi ha ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 aprile 2023) Fa un po’ sorridere che un uomo di un metro e sessantasette centimetri per meno di sessanta chili si chiami. Dovrebbero essere più attenti i genitori nella scelta dei nomi che si danno ai figli, considerare un po’ di più il vecchio detto che la mela non cade mai lontano dall’albero.il nome non l’ha scelto, il ruolo neppure. Voleva giocare in attacco, come il fratello, con il numero 10, quello che se ne frega di peso e altezza, quello che è tutta classe. Il fratello ne aveva di più, o forse no. Forse aveva solo il dribbling, quello che ti abbaglia, che ti fa superare l’uomo. Dicono che serva, che sia necessario.non l’aveva raffinato come Julien, ne ha fatto a meno. Si è ritrovato metri dietro alla posizione nella quale giocava il fratello, prima si è abituato, poi ha ...

Juve, non meritiamo questo giochicidio! ... sono sempre chiamati a svolgere altri compiti, come cucire il gioco a 40 - 50 metri dalla porta, oppure, a rincorrere per 60 minuti un regista avversario che magari si chiama Maxime Lopez (non ... Juve, il disordine allo specchio Le lacrime di Fagioli non dicono la sconfitta quanto il sorrisetto beffardo del piccolo Maxime Lopez, un metro e sessantasette di genio che, con la complicità di Frattesi, "mata" la Juve e la stende come fa un torero con la sua preda. Il secondo tonfo consecutivo dei bianconeri in ... Juventus ko, vince il Sassuolo di corto muso Nella seconda frazione il Sassuolo appare maggiormente aggressivo, trovando due ottime occasioni, prima con il tiro a giro dal limite dell'area di Maxime Lopez e poi con il colpo di testa su corner ... ... sono sempre chiamati a svolgere altri compiti, come cucire il gioco a 40 - 50 metri dalla porta, oppure, a rincorrere per 60 minuti un regista avversario che magari si chiama(non ...Le lacrime di Fagioli non dicono la sconfitta quanto il sorrisetto beffardo del piccolo, un metro e sessantasette di genio che, con la complicità di Frattesi, "mata" la Juve e la stende come fa un torero con la sua preda. Il secondo tonfo consecutivo dei bianconeri in ...Nella seconda frazione il Sassuolo appare maggiormente aggressivo, trovando due ottime occasioni, prima con il tiro a giro dal limite dell'area die poi con il colpo di testa su corner ... Maxime Lopez, qualcuno di cui fidarsi Il Foglio Sassuolo-Juve, le pagelle dei bianconeri: Perin si salva, Paredes irriconoscibile Allegri (all.) 4,5 Sessanta minuti orrendi e l’ultima mezz’ora non basta ad assolvere la Juve. Un assalto caotico, decisamente diverso rispetto ai segnali lanciati all’Olimpico con la Lazio. Il Sassuo ... Juve senz’anima, le lacrime vere di Fagioli Col Sassuolo secondo ko di fila in campionato prima della settimana più difficile. Nicolò uno dei pochi a tenerci: piange dopo il grave errore ... Allegri (all.) 4,5 Sessanta minuti orrendi e l’ultima mezz’ora non basta ad assolvere la Juve. Un assalto caotico, decisamente diverso rispetto ai segnali lanciati all’Olimpico con la Lazio. Il Sassuo ...Col Sassuolo secondo ko di fila in campionato prima della settimana più difficile. Nicolò uno dei pochi a tenerci: piange dopo il grave errore ...