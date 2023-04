Maxima d' Olanda | il trench è fatto più di buchi che di tessuto

(Di martedì 18 aprile 2023) A Milano per la Design Week, la regina dei Paesi Bassi ripropone, come fece nel 2021, un capo completamente… bucato. Questa volta è il turno dell'impermeabile griffato Claes Iversen perfetto per le mezze stagioni… L'areazione è garantita

Già in passato aveva sfoggiato un abito da sera dello stilista, color ...

È in visita a Milano, in occasione della Design Week, la Regina dei Paesi Bassi, Máxima Zorreguieta Cerruti d'Orange-Nassau. (ANSA) ...La consorte del re Willem-Alexander è a Milano, il 18 aprile, per sostenere i designer dei Paesi Bassi che espongono al FuoriSalone, distretto Isola. E ...