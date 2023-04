Mattarellate sulla Ue: “Regole preistoriche sui migranti, manca un coordinamento” (Di martedì 18 aprile 2023) Un richiamo netto al ruolo dell'Europa, purtroppo latitante nella gestione del dossier migratorio. Con una constatazione chiara di quanto i flussi siano entrati pienamente nel gioco geopolitico. Questo è il senso delle parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l'incontro con l'omologo polacco Andrezej Duda. L'inquilino del Colle, come già altre volte aveva fatto in passato, affronta l'argomento dal lato di un Paese esposto ad una grande quantità di arrivi, lasciato solo dall'Unione Europea. «Nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale-spiega-Ma l'Unione Europea può farlo con un'azione coordinata e ben organizzata e questo richiama la responsabilità dell'Ue e una nuova politica di immigrazione e di asilo dentro l'Ue, superando vecchie Regole che sono ormai preistoria». E poi insiste sul punto dei flussi come «arma ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Un richiamo netto al ruolo dell'Europa, purtroppo latitante nella gestione del dossier migratorio. Con una constatazione chiara di quanto i flussi siano entrati pienamente nel gioco geopolitico. Questo è il senso delle parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l'incontro con l'omologo polacco Andrezej Duda. L'inquilino del Colle, come già altre volte aveva fatto in passato, affronta l'argomento dal lato di un Paese esposto ad una grande quantità di arrivi, lasciato solo dall'Unione Europea. «Nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale-spiega-Ma l'Unione Europea può farlo con un'azione coordinata e ben organizzata e questo richiama la responsabilità dell'Ue e una nuova politica di immigrazione e di asilo dentro l'Ue, superando vecchieche sono ormai preistoria». E poi insiste sul punto dei flussi come «arma ...

