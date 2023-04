Mattarella visita Auschwitz | luogo di orrore | vederlo è straziante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Visita di Stato in #Polonia ???? , il Presidente #Mattarella ???? depone una corona al Sacello del Milite Ignoto a… - Quirinale : Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica di #Polonia ???? Il programma: - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Varsavia per l’inizio della Visita di Stato nella Repubblica… - Michela__soy : RT @ultimora_pol: Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze dalle dichiarazioni d… - facio75 : RT @ultimora_pol: Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze dalle dichiarazioni d… -

'Vedere Auschwitz dà la misura dell'inimmaginabile' Nellaè stato accompagnato dalle sorelle Andra e Tatiana Bucci, superstiti della Shoa, e da una delegazione di studenti italiani. 'Già studiare il campo di Auschwitz, e l'ho fatto molto a ..."Mi auguro che Giorgia Meloni " dice Schlein " e il governo prendano le distanze da queste dichiarazioni fatte per altro nel giorno in cui il presidentesi trova inad Auschwitz"."Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze da queste dichiarazioni - conclude - fatte per altro nel giorno in cui il presidentesi trova inad Auschwitz". .

Mattarella in visita ad Auschwitz: "Luogo d'orrore, ai ragazzi il compito di trasmettere la memoria" RaiNews

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita al museo di Auschwitz dove sono raccolti gli indumenti delle vittime del campo di concentramento. “E’ un luogo di orrore”.«Un luogo dell’orrore». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella visitando i padiglioni del campo nazista in Polonia di Auschwitz. Il capo dello Stato si è trattenuto in raccoglimento davanti al ...