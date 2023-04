Mattarella: “Inorriditi dalla Russia chiediamo coesione sull’Ucraina” (Di martedì 18 aprile 2023) VARSAVIA – “Dopo la brutale aggressione della Russia c’è l’esigenza di sostenere l’Ucraina. E sarà un sostegno finchè è necessario sotto ogni profilo con la convinzione che riguardi tutti i Paesi. Se l’Ucraina fosse lasciata sola altre aggressioni seguirebbero. L’Ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiremo in pieno. Anche perchè siamo Inorriditi da alcuni comportamenti russi, come quelli di colpire obiettivi civili. Tutto questo richiede una grande coesione” dell’Unione europea. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), parlando da Varsavia dopo un colloquio con il presidente polacco Duda. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 18 aprile 2023) VARSAVIA – “Dopo la brutale aggressione dellac’è l’esigenza di sostenere l’Ucraina. E sarà un sostegno finchè è necessario sotto ogni profilo con la convinzione che riguardi tutti i Paesi. Se l’Ucraina fosse lasciata sola altre aggressioni seguirebbero. L’Ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiremo in pieno. Anche perchè siamoda alcuni comportamenti russi, come quelli di colpire obiettivi civili. Tutto questo richiede una grande” dell’Unione europea. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio(foto), parlando da Varsavia dopo un colloquio con il presidente polacco Duda. L'articolo L'Opinionista.

