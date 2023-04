Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Varsavia: il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica di #Polonia Andrzej #Duda ???? Il vi… - PupiaTv : Mattarella incontra il Primo Ministro della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki (18.04.23)… - malerba54 : RT @Quirinale: #Varsavia: il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica di #Polonia Andrzej #Duda ???? Il video: http… - lucarallo : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #18aprile ?? Mattarella incontra Duda: sintonia su migranti e Ucraina ?? L’Ue chiede… - ADM_assdemxmi : RT @Quirinale: #Varsavia: il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica di #Polonia Andrzej #Duda ???? Il video: http… -

Varsavia, 18 apr. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi al Palazzo della Cancelleria il primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki con il quale avra' un colloquio.

Polonia, Mattarella incontra Duda: "Inorriditi da alcuni comportamenti russi" Sky Tg24

(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Palazzo della Cancelleria di Varsavia per incontrare il primo ...Varsavia, 18 apr. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra oggi al Palazzo della Cancelleria il primo Ministro polacco Matuesz Morawiecki con il quale avrà un colloquio.