Mattarella in visita ad Auschwitz: “Regimi fascisti consegnarono i propri concittadini ai carnefici” (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo giorno della visita in Polonia del presidente della Repubblica: «Venire qui e trasmettere i sentimenti che se ne ricavano è importante per un futuro di pace» Leggi su lastampa (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo giorno dellain Polonia del presidente della Repubblica: «Venire qui e trasmettere i sentimenti che se ne ricavano è importante per un futuro di pace»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Visita di Stato in #Polonia ???? , il Presidente #Mattarella ???? depone una corona al Sacello del Milite Ignoto a… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Ad Auschwitz crimine senza oblio né perdono. Lo commise regime sanguinario nazista complici i regimi f… - ultimora_pol : Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze dalle dichiaraz… - solina_paolo : RT @ZanAlessandro: Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sostituzio… - DucciGemma : RT @ZanAlessandro: Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sostituzio… -