Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GSqueri : Il #Presidente della Repubblica Italiana Sergio #Mattarella in visita ad #Auschwitz, dove ha incontrato anche due… - b80_sara : RT @IsraelinItaly: Il Presidente della Repubblica ???? Sergio #Mattarella ad #Auschwitz. Qui ha incontrato 2 sopravvissute e un gruppo di gi… - Thellafiore : RT @msgelmini: Il Presidente #Mattarella ha deposto una corona di fiori al muro delle esecuzioni di #Auschwitz. E agli studenti italiani lì… - NoiNotizie : RT @msgelmini: Il Presidente #Mattarella ha deposto una corona di fiori al muro delle esecuzioni di #Auschwitz. E agli studenti italiani lì… - msgelmini : Il Presidente #Mattarella ha deposto una corona di fiori al muro delle esecuzioni di #Auschwitz. E agli studenti it… -

Leggi anchein Polonia tra sostegno all'Ucraina e nodo Ue Il presidente della Repubblica è arrivato a Cracovia. Da mercoledì sarà in Slovacchia Il presidente hauna corona di fiori ...Il Capo dello Stato, nel corso della visita d Stato in Polonia, si è recato ad Auschwitz dove hauna corona al Muro delle esecuzioni, ha visitato il Museo di Auschwitz 1, accompagnato da Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute a Birkenau, e ha preso parte alla cerimonia conclusiva della ...Il Capo dello Stato, come primo atto, hauna corona di fronte al Muro delle esecuzioni. ... Successivamentesi sposterà nell'area del campo di Birkenau, dove parteciperà alla ...

Mattarella ha deposto una corona ad Auschwitz, le immagini La7

Il Capo dello Stato, nel corso della visita d Stato in Polonia, si è recato ad Auschwitz dove ha deposto una corona al Muro delle esecuzioni, ha visitato il Museo di Auschwitz 1, accompagnato da ...In Polonia per una visita agli ex lager nazisti di Auschwitz e Birkenau, Sergio Mattarella ha ricordato l'orrore dei ... al muro della morte dove venivano fucilati i prigionieri e ha deposto una ...