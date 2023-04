Mattarella è ad Auschwitz per partecipare alla ' Marcia dei Vivi' | in memoria delle vittime dell' Olocausto

(Di martedì 18 aprile 2023) Sergioè in Polonia, dove ieri ha incontrato il presidente polacco Duda e questa mattina il primo ministro Mateusz Morawiecki. Il presidentea Repubblica, è poi andato in visita ad ...

Per la prima volta un nostro Presidente della Repubblica partecipa alla Marcia dei vivi, tra #Auschwitz e Birkenau. Mattarella ad Auschwitz, partecipa alla Marcia dei vivi. Mattarella a Varsavia, incontro con il premier polacco Morawiecki. Nel pomeriggio il capo dello Stato si trasferirà ad Auschwitz. Mattarella ad Auschwitz: un luogo dell'orrore. Agli studenti: trasmettete la memoria della Shoah. 'Un luogo dell'orrore'. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella visitando i padiglioni del campo nazista in Polonia di Auschwitz.

...figlia Laura saranno accolti al Museo didal direttore, Piotr M. A. Cywiski, poi deporrà una corona presso il Muro delle esecuzioni. Subito dopo la visita al Museo di Birkenau,...Il presidente Sergioè arrivato adda Varsavia nella seconda giornata della sua visita in Polonia . Il capo dello Stato dopo aver visitato il museo dipartecipa alla ...... sopravvissuta all'Olocausto, che con la sorella Andra sta accompagnando il presidente della Repubblica Sergionella sua visita ad. Probabilmente - osserva una giornalista - ...

Mattarella in visita ad Auschwitz, accompagnato da due sopravvissute e dagli studenti italiani RaiNews

«Un luogo dell'orrore». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella visitando i padiglioni del campo nazista in Polonia di Auschwitz. Il capo dello Stato si è trattenuto in raccoglimento davanti al ...Sergio Mattarella si trova ad Auschwitz per partecipare alla Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Nella mattinata di oggi, martedì 18 aprile, il presidente della Repubblica ha ...