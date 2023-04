Mattarella ad Auschwitz | “Un crimine atroce che non può conoscere né oblio | né perdono L’Olocausto rimane un monito perenne”

(Di martedì 18 aprile 2023) In visita ad, concluso l’annuale appuntamento della ‘Marcia dei Vivi’ (che celebra le vittime della Shoah), prendendo la parola, il Presidente della Repubblica italiana ha esordito rimarcando che “I sopravvissuti alsono preziosi testimoni della verità. Siamo qui oggi a rendere omaggio, a far memoria dei milioni dei cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista, che con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnarono propri concittadini ai carnefici, si macchiò di unorrendo contro l’umanità“.ad: “Unche non puòné, néun...

