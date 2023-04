Mattarella ad Auschwitz: "Regimi fascisti consegnarono cittadini ai carnefici" (Di martedì 18 aprile 2023) I sopravvissuti all'Olocausto sono "preziosi testimoni della verità. Siamo qui oggi a rendere omaggio, a far memoria dei milioni dei cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) I sopravvissuti all'Olocausto sono "preziosi testimoni della verità. Siamo qui oggi a rendere omaggio, a far memoria dei milioni deiassassinati da un regime sanguinario come quello nazista, ...

