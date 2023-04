Mattarella ad Auschwitz: "Regimi fascisti complici dell'orrore" (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente della Repubblica, in visita ufficiale in Polonia, ha visitato gli ex lager nazisti di Auschwitz e Birkenau: "I Regimi fascisti consegnarono i propri concittadini ai carnefici" Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidentea Repubblica, in visita ufficiale in Polonia, ha visitato gli ex lager nazisti die Birkenau: "Iconsegnarono i propri concittadini ai carnefici"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Sergio Mattarella oggi in raccoglimento ad Auschwitz: grazie Presidente per questo gesto semplice e potente. Mai più - Quirinale : il Presidente #Mattarella assieme a Andra e Tatiana #Bucci accompagnati da un gruppo di studenti italiani depone un… - lauraboldrini : Per la prima volta un nostro Presidente della Repubblica partecipa alla Marcia dei vivi, tra #Auschwitz e Birkenau.… - gjscco : RT @MauroSeverino11: Quasi in contemporanea con le dichiarazioni di #Mattarella ad #Auschwitz, le parole del ministro #Lollobrigida: 'l'Ita… - tonino_cau : RT @repubblica: Mattarella ad Auschwitz: 'I regimi fascisti consegnarono i propri cittadini ai carnefici nazisti' -