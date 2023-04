Mattarella ad Auschwitz | “Milioni di cittadini assassinati dai nazisti con la complicità dei regimi fascisti”

(Di martedì 18 aprile 2023) Bisogna “fare memoria deidida un regime sanguinario come quello nazista che, con ladeieuropei che consegnarono i propri conai carnefici, si macchiò di un crimine atroce contro l’umanità”. Lo ha sottolineato il presidente Sergioparlando da. Qui si è consumato “un crimine che non può conoscere né oblio né perdono” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Sergio Mattarella oggi in raccoglimento ad Auschwitz: grazie Presidente per questo gesto semplice e potente. Mai più - Quirinale : il Presidente #Mattarella assieme a Andra e Tatiana #Bucci accompagnati da un gruppo di studenti italiani depone un… - lauraboldrini : Per la prima volta un nostro Presidente della Repubblica partecipa alla Marcia dei vivi, tra #Auschwitz e Birkenau.… - homoeopathicus : RT @Quirinale: #Auschwitz, una studente chiede al Presidente #Mattarella “cosa prova visitando questo museo assieme alle sorelle #Bucci?” h… - _V_C_71 : RT @PBerizzi: I regimi fascisti consegnarono i propri cittadini ai carnefici nazisti. Mattarella ad Auschwitz. Dritto. Definitivo. Come la… -

Dette peraltro nel giorno in cui il presidentesi trova in visita ad. Sono parole che hanno il sapore del suprematismo bianco e io mi auguro che Giorgia Meloni e il suo governo ...Così il Capo dello Stato, Sergio, alla Marcia dei Vivi di, in Polonia.Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia conclusiva della 'Marcia dei Vivi', al termine della sua visita ad

Mattarella ad Auschwitz: «Crimine senza oblio e perdono. I regimi fascisti consegnarono i cittadini ai carnefi ilmessaggero.it

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ad Auschwitz, al termine della Marcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah. ...La Shoah è "un crimine che non può conoscere né oblio nè perdono". In Polonia per una visita agli ex lager nazisti di Auschwitz e Birkenau, Sergio Mattarella ha ricordato l'orrore dei "milioni di ...