Mattarella ad Auschwitz con le sorelle Bucci | “I fascisti furono complici della carneficina”

(Di martedì 18 aprile 2023) Fa suo il "comando" di Primo Levi, il presidente: "Bisogna continuare a ricordare". Il Capo dello Stato, neI viaggio nella memoria adè accompagnato da Andra e Tatianatoscane che, a 5 e 7 anni, nell'aprile del 1944,internate con una decina di parenti. "Siamo sopravvissuti in quattro, abbiamo avuto fortuna" raccontano con lo stile asciutto dei reduci dei lager che raccontano una storia così solennemente tragica da non aver bisogno di retorica

in Polonia arriva adcon gli studenti e i sopravvissuti dei lager nazisti Il presidente della Repubblica Sergioè arrivato adda Varsavia nella seconda giornata della sua visita in Polonia. Il capo dello Stato dopo aver visitato il museo del campo di concentramento ha partecipato alla ...Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze da queste dichiarazioni - conclude - fatte per altro nel giorno in cui il presidentesi trova in visita ad". Ma il ...... fondamento del nostro convivere pacifico' ha affermato il presidente Sergiovisitando il campo di concentramento di(che ha definito "luogo di orrore") per partecipare alla ...

Mattarella ad Auschwitz: luogo dell’orrore, regimi fascisti complici della carneficina Il Sole 24 ORE

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi più che mai, con l’infuriare dell’aggressione russa all’Ucraina, la memoria dell’Olocausto rimane un monito perenne che non può essere evaso”. Lo ha detto il presidente della ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi più che mai, con l’infuriare dell’aggressione russa all’Ucraina, la memoria dell’Olocausto rimane un monito perenne che non può essere evaso”. Lo ha detto il… Leggi ...