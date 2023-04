Mattarella a Birkenau | La Shoah crimine orrendo | i fascismi europei furono complici dei nazisti

(Di martedì 18 aprile 2023) Il Capo dello Stato fa tappa nel lager durante il suo viaggio in Polonia: "Ciò che è successo non può conoscere né oblio né perdono". E sottolinea: "I regimi consegnarono i propri concittadini ai carnefici"

Mattarella ad Auschwitz: "I regimi fascisti consegnarono i propri concittadini ai carnefici nazisti" la Repubblica

Mattarella, che in questi giorni è in visita di Stato nella Repubblica di Polonia (dal 16 al 19 aprile ndr), è arrivato da Varsavia e dopo aver visitato il museo di Auschwitz-Birkenau ha partecipato ...Nella terza giornata viaggio istituzionale in Polonia, in visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, Sergio Mattarella invita a "far memoria dei milioni di cittadini assassinati da un regime ...