Materazzi: «Siamo l’Inter, non dimentichiamocelo! Opportunità» (Di martedì 18 aprile 2023) Materazzi è intervenuto alla vigilia sui canali ufficiali dell’Inter per raccontare l’avvicinamento alla partita di domani col Benfica. L’ex difensore, che ha vinto la Champions League nel 2010, dà i suoi consigli per il ritorno dei quarti di finale. SECONDO ROUND – Marco Materazzi comincia dal racconto di Benfica-Inter all’andata: «Una notte fantastica. Aver vinto è stato importante, ma domani lo sarà ancora di più. Ci saranno oltre settantamila persone dalla nostra parte, ma dovremo essere concentrati per tutta la partita: in Champions League non è mai facile, può esserci un gol in qualsiasi momento. La squadra deve prendersi il cuore dei tifosi, come col Tottenham qualche anno fa quando la storia cambiò negli ultimi dieci minuti. San Siro dovrà spingere dal primo minuto». AL MEGLIO – Materazzi rimarca quanto valga ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)è intervenuto alla vigilia sui canali ufficiali delper raccontare l’avvicinamento alla partita di domani col Benfica. L’ex difensore, che ha vinto la Champions League nel 2010, dà i suoi consigli per il ritorno dei quarti di finale. SECONDO ROUND – Marcocomincia dal racconto di Benfica-Inter all’andata: «Una notte fantastica. Aver vinto è stato importante, ma domani lo sarà ancora di più. Ci saranno oltre settantamila persone dalla nostra parte, ma dovremo essere concentrati per tutta la partita: in Champions League non è mai facile, può esserci un gol in qualsiasi momento. La squadra deve prendersi il cuore dei tifosi, come col Tottenham qualche anno fa quando la storia cambiò negli ultimi dieci minuti. San Siro dovrà spingere dal primo minuto». AL MEGLIO –rimarca quanto valga ...

