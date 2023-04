Massime sopra i 20 gradi | da giovedì attesa la pioggia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo stabile sulla nostra regione tra martedì (18 aprile) e mercoledì grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione in quota, con temperature in generale aumento ele medie del periodo. Trae venerdì un nucleo di aria fredda in quota in arrivo dall’est Europa si avvicinerà alle Alpi portando tempo instabile e un calo delle temperature. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Martedì 18 aprile 2023 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi con brevi e isolati rovesci.Temperature: Minime in lieve aumento (7/10°C),in lieve aumento (20/23°C).Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli da est. Mercoledì 19 aprile 2023 Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa tra pianura e Prealpi in rapido ...