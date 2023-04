Maserati Grecale - La Folgore elettrica a Shanghai [FOTO LIVE]

(Di martedì 18 aprile 2023) Si è fatta vedere per la prima volta in veste definitiva ormai più di un anno fa, ma laha fatto il suo debutto in carne e ossa al Salone di2023. Il marchio di Modena ha infatti esposto per la prima volta in Asia (e, in generale, al grande pubblico) la sua Suv, che anche in Cina conferma tutti i dettagli noti alle nostre latitudini. Dal vivo, infatti, è come tutte le altre, ad eccezione dei paraurti, che sono specifici per questa versione. L', infatti, ha una calandra "chiusa" pensata per migliorare l'aerodinamica e solo nella parte bassa del frontale c'è una presa d'aria. I numeri. Lamonta un motore elettrico all'anteriore e uno al posteriore, che insieme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : L'onda elettrica del Salone di Shanghai. Maserati subito protagonista con la Grecale Folgore - ilgiornale : È frutto della già collaudata collaborazione tra Maserati e Bosch Global la nuova grecale, foriera di innovazione,… - lorysalad : L'onda elettrica del Salone di Shanghai. Maserati subito protagonista con la Grecale Folgore - Peppone00583295 : @Maria70221974 E si Maria, oggi ho venduto la Grecale Maserati, ???? Buona serata ?????? - MotoriSuMotori : Maserati Grecale: la versione GT 250 evita il pagamento del superbollo - -

Si è fatta vedere per la prima volta in veste definitiva ormai più di un anno fa, ma laFolgore ha fatto il suo debutto in carne e ossa al Salone di Shanghai 2023 . Il marchio di Modena ha infatti esposto per la prima volta in Asia (e, in generale, al grande pubblico) la ......Folgore: anteprima mondiale a Shanghaisvela oggi al Salone dell'auto di Shanghai 2023 il suo secondo modello 100% elettrico:Folgore . Si tratta di un modello che va a rafforzare quella che è la nuova famiglia esclusivamente elettrica della casa modenese, a cui è stato dato il nome di 'Folgore'. Questa ...

Maserati Grecale Folgore: anteprima mondiale a Shanghai ... ClubAlfa.it

Quando si parla di Maserati viene quasi da dire ‘chapeau’, sollevare il cappello e omaggiare: lusso e potenza, classe e sicurezza si sposano in ogni modello, come la Grecale Folgore. Che è pronta.Alla 1000 Miglia 2023, in programma dal 13 al 17 giugno, sarà presente una Maserati MC20 Cielo a guida autonoma sviluppata dagli specialisti del Politecnico di Milano, ateneo di grande prestigio su ...