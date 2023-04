Martina Franca: incursione notturna a scuola, genitori di ragazzi coinvolti risarciranno danni per 4800 euro Accadde alla "Marconi" lo scorso agosto (Di martedì 18 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Dovranno risarcire i danni al Comune i genitori dei ragazzi coinvolti nel procedimento penale sui fatti avvenuti all’Istituto Marconi nella notte fra il 24 e il 25 agosto dello scorso anno. La Giunta ha autorizzato la remissione della querela previo pagamento in un’unica soluzione della somma complessiva di 4800 euro. A febbraio scorso il Comune ha ricevuto la comunicazione, inviata dal difensore dei ragazzi, contenente la proposta transattiva, ossia la corresponsione della somma di 4800 euro a titolo di risarcimento per il danneggiamento ad arredi, attrezzature e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 18 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Dovranno risarcire ial Comune ideinel procedimento penale sui fatti avvenuti all’Istitutonella notte fra il 24 e il 25delloanno. La Giunta ha autorizzato la remissione della querela previo pagamento in un’unica soluzione della somma complessiva di. A febbraioil Comune ha ricevuto la comunicazione, inviata dal difensore dei, contenente la proposta transattiva, ossia la corresponsione della somma dia titolo di risarcimento per il danneggiamento ad arredi, attrezzature e ...

