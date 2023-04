Marmolada | il crollo è dovuto alla crisi climatica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parmanotizie : Crollo della Marmolada: uno studio di Roberto Francese dell’Università di Parma e Aldino Bondesan dell’Università d… - controcampus : Ricerca @unipr Crollo della Marmolada fu l’enorme volume d’acqua intrappolato nel ghiacciaio a determinare il coll… - Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: #Marmolada: il crollo fu causato dall'acqua intrappolata. A confermarlo uno studio delle Università di Padova e Parma sul ce… - SbRockout : RT @Radio1Rai: #Marmolada: il crollo fu causato dall'acqua intrappolata. A confermarlo uno studio delle Università di Padova e Parma sul ce… - MassimoChiaram7 : RT @Radio1Rai: #Marmolada: il crollo fu causato dall'acqua intrappolata. A confermarlo uno studio delle Università di Padova e Parma sul ce… -

I docenti Roberto Francese dell'Università di Parma e Aldino Bondesan dell'Università di Padova rivelano il primo studio che indaga cause e meccanismi deldella, che, nel luglio 2022, portò alla tragedia che conta 11 vittime e 7 feriti. La pubblicazione dimostra che ilè avvenuto nella parte alta del versante settentrionale della ...E' il primo studio che indaga su cause e meccanismi deldella, che causò la tragedia del luglio 2022 con 11 vittime e 7 feriti. A condurlo i docenti Roberto Francese dell'Università di Parma e Aldino Bondesan dell'Università di Padova. Lo ...Il 3 luglio 2022 si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Un ...

Crollo della Marmolada, uno studio delle Università di Parma e di Padova spiega le cause del collasso Luca Galvani

Secondo il primo studio a indagare le cause del crollo della Marmolada, costato la vita 11 persone, l'evento è dovuto in gran parte alle alte temperature.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...