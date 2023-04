Maria De Filippi, colpo di scena: in studio entra un suo vecchio amico... (Di martedì 18 aprile 2023) colpo di scena a Uomini e donne di Maria De Filippi. Dopo l'uscita di Remo per la discussione pesantissima con Paola, e la sua decisione di lasciare il programma a fine puntata la conduttrice introduce allo studio e al pubblico un nuovo cavaliere che si chiama Luigi. Maria spiazza tutti: "Mi dicono che abbiamo giocato insieme a tennis. Ho perso? Non mi ricordo", dice la presentatrice. E lui, risponde: "Amore, non lo ricordo il punteggio. Tuo fratello comunque è bravo, è un maestro", racconta Luigi, tra l'imbarazzo generale per quell'"amore" con il quale il cavaliere si rivolge alla De Filippi. Luigi poi conferma di aver battuto "Queen Mary". In questa situazione assolutamente mai vista prima a Uomini e donne Maria De Filippi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023)dia Uomini e donne diDe. Dopo l'uscita di Remo per la discussione pesantissima con Paola, e la sua decisione di lasciare il programma a fine puntata la conduttrice introduce alloe al pubblico un nuovo cavaliere che si chiama Luigi.spiazza tutti: "Mi dicono che abbiamo giocato insieme a tennis. Ho perso? Non mi ricordo", dice la presentatrice. E lui, risponde: "Amore, non lo ricordo il punteggio. Tuo fratello comunque è bravo, è un maestro", racconta Luigi, tra l'imbarazzo generale per quell'"amore" con il quale il cavaliere si rivolge alla De. Luigi poi conferma di aver battuto "Queen Mary". In questa situazione assolutamente mai vista prima a Uomini e donneDe, ...

