Margot Robbie, splendida protagonista di “Barbie”: chi è suo marito? La chicca di cui pochi sanno (Di martedì 18 aprile 2023) Ha già una grande carriera alle spalle e negli anni diventerà sicuramente una diva. Sapete chi è il marito di Margot Robbie? C’è grande attesa per l’arrivo sul grande schermo di “Barbie”. Il film uscirà nelle sale Italiane in estate, il 20 luglio, per la precisione. protagonista, un’attrice in grande ascesa: la splendida come Margot Robbie. Sai con chi è sposata? Una chicca curiosissima che riguarda suo marito! Chi è il marito di Margot Robbie: una chicca succosa su di lui – News Tv (ansa foto)32enne, Margot Robbie già da qualche anno si sta facendo notare sulla scena internazionale. L’abbiamo ammirata nei panni di ... Leggi su newstv (Di martedì 18 aprile 2023) Ha già una grande carriera alle spalle e negli anni diventerà sicuramente una diva. Sapete chi è ildi? C’è grande attesa per l’arrivo sul grande schermo di “”. Il film uscirà nelle sale Italiane in estate, il 20 luglio, per la precisione., un’attrice in grande ascesa: lacome. Sai con chi è sposata? Unacuriosissima che riguarda suo! Chi è ildi: unasuccosa su di lui – News Tv (ansa foto)32enne,già da qualche anno si sta facendo notare sulla scena internazionale. L’abbiamo ammirata nei panni di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aidacomeseibeII : @adelannister Io pensavo avesse fatto il cosplay di Margot Robbie in barbie - chrisjoonie : RT @rebellevague: Margot Robbie sul set di Barbie a Los Angeles in queste ore per alcuni reshoots. - fashiongenus : Barbie: ecco tutti i personaggi e la trama del film con Margot Robbie e Ryan Gosling. Il trailer… - p3titeA : ilary blasi mi è sembrata per un attimo margot robbie x barbie - gzmspy : eu imagino tanto a bianca como a margot robbie -