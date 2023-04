Mare Fuori, successo inarrestabile per la serie tv Rai: “I produttori oltre alla 4ª stagione stanno lavorando anche a…” (Di martedì 18 aprile 2023) Il successo di Mare Fuori appare sempre più inarrestabile: la serie tv Rai, che racconta le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori in queste prime tre stagioni e i produttori, forti dei risultati ottenuti in questi anni, sono pronti a tornare con tante nuove sorprese che sicuramente faranno la gioia dei fan. La terza stagione della serie si è chiusa con il mistero che avvolge Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e Don Raffaele: nella scena finale, infatti, si sente un colpo di pistola ma non si sa chi ha sparato, se ci sono stati feriti e cosa è successo dopo. Il mistero verrà svelato, ovviamente, nella quarta stagione di ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023) Ildiappare sempre più: latv Rai, che racconta le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori in queste prime tre stagioni e i, forti dei risultati ottenuti in questi anni, sono pronti a tornare con tante nuove sorprese che sicuramente faranno la gioia dei fan. La terzadellasi è chiusa con il mistero che avvolge Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e Don Raffaele: nella scena finale, infatti, si sente un colpo di pistola ma non si sa chi ha sparato, se ci sono stati feriti e cosa èdopo. Il mistero verrà svelato, ovviamente, nella quartadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosaecarmine : L’UNICA rosa ricci che potrei mai accettare se mai dovesse esserci un remake americano di mare fuori, anche se pref… - MareFuori2023 : @svnflowerr0 Esatto, prolungare Mare Fuori non ha senso, nella quinta e sesta credo che ci saranno solo nuovi attor… - rosaecarmine : @almalibrevi A me spaventano i remake santo cielo. Di mare fuori per me deve rimanerne uno solo ed è quello italiano. - nomituttipresi : Sta storia del musical di mare fuori mi sta mandando al creatore - heatxxher : gli autori di mare fuori: -