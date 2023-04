Mare Fuori | dopo la serie ci sarà un musical e un film? Ecco cosa è emerso

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 aprile 2023) Il successo riscontrato dallatvè davvero indiscusso. Gli autori, infatti, hanno annunciato che,la messa in onda della prima, la seconda e la terza stagione, ci saranno anche una quarta, una quinta e, addirittura una sesta. Le novità, però, potrebbero non essere finite qua. Vediamo cos’altro è. Le due grandi possibili novità che riguardanol’enorme successo riscosso dalle prime tre stagioni diRai, che poi ha traslocato per un periodo di tempo su Netflix, per poi tornare su Rai Play, pare che si stia pensando di dare luogo ad uno spin-off sulla vita di alcuni protagonisti molto amati della fiction. In particolar modo, stando a quanto ...