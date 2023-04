Marco Giallini | sapete dove vive? La sua scelta abitativa sorprende molti

(Di martedì 18 aprile 2023)ha stupito i fan con unaal di fuori della normalità: ecco i dettagli e le curiosità. Uno degli attori che ha dimostrato la sua grande professionalità inssimi dei suoi film è lui,. Protagonista di diverse fiction di successo, come Rocco Schiavone che sta ottenendo una buonissima percentuale di share. Nonostante i dettagli che conosciamo molto bene circa la sua carriera artistica, innon sono a conoscenza diviva l’attore oggi. Andiamo a scoprire insieme qualche dettaglio in più. La casa di– ck12.itè stato uno degli attori che ha regalato davvero tanto al cinema italiano, Ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucioMichele1 : RT @biagini_sergio: Parafrasando il bellissimo film con Edoardo Leo e Marco Giallini, potrebbero chiamarsi i 'Loro chi?' ??????????#ilunatici - biagini_sergio : Parafrasando il bellissimo film con Edoardo Leo e Marco Giallini, potrebbero chiamarsi i 'Loro chi?' ??????????#ilunatici - Lussy63 : @NikBloccato Che poi RS è un personaggio di fantasia (magistralmente interpretato da Marco Giallini) mentre fai fin… - indueminuti_ : RT @apijaergelato_: sento di dover dare il mio contributo quindi ti dico che voi non avete elio germano, luca marinelli, alessandro borghi,… - BananitaMayu : RT @apijaergelato_: sento di dover dare il mio contributo quindi ti dico che voi non avete elio germano, luca marinelli, alessandro borghi,… -

Al posto dei padroni di casa Kasia Smutniak eValeria Solarino e Paolo Calabresi ; Anna Foglietta e Valerio Mastandrea lasciano i loro ruoli di coppia in crisi a Anna Ferzetti e Dino ...Leggi anche: "Compio 60 anni ma non festeggio. L'ultima volta avevo 18 anni ed eravamo io, Walter e il Banana"Condividi su: C'è grande attesa per il nuovo film del regista Edoardo Falcone che vede come protagonista. La pellicola Il Principe di Roma tratta la storia di Bartolomeo, uomo ricco e avido, che vuole a tutti i costi un titolo nobiliare. Il protagonista si troverà poi in un viaggio nel ...

Marco Giallini: "60 anni Me ne sento 35. E amo far caciara" AGI - Agenzia Italia

Marco Giallini è un punto fermo del nostro cinema. Con quella faccia e quell’espressione un po’ così, è uno degli attori più amati ...Ha debuttato venerdì 14 aprile 2023 al Teatro Marconi - viale Guglielmo Marconi 698/E - lo spettacolo di Gabriele Mazzucco “Omicidio nell’Hotel delle Celebrità”, regia di G. Mazzucco ed interpretato d ...