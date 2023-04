Marcell Jacobs | ammissione scioccante | lo ha veramente detto | stupore generale

(Di martedì 18 aprile 2023) Niente frena le aspettative di, nemmeno il record di Bolt! L’atleta ha già un metodo in mente per superarlo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra gli alti e bassi di questo esordio stagionale,continua ad allenarsi con due obiettivi fissi nella testa. Gli eventi più importanti saranno il prossimo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Lo scontro a distanza tra il campione del mondo e il campione olimpico infiamma il prossimo duello di agosto ai Mon… - sportface2016 : Fred #Kerley provoca Marcell #Jacobs, l'azzurro risponde e gli ricorda come è andata a #Tokyo. L'americano ribatte… - _anna_ix : Ripetere per il parziale di mercoledì: ?????????? Scrivere a Marcell Jacobs 'amo l'hai distrutto' mentre seguo la faida tra lui e Kerley: ?????????? - VincenzoGazzan1 : Sbem. Si stanno costruendo un dissing che culminerà questa estate con i Mondiali. Ma a prescindere da tutto,… -

A questo punto è difficile dire see Fred Kerley si stanno provocando senza sosta (e insultando anche un po') o cercano di dare torto a Bolt, per creare una sfida attesa almeno quanto lo era l'uomo più veloce del mondo. ...È già partita la sfida a distanza tra il campione olimpico dei 100 metrie il campione iridato Fred Kerley . Lo statunitense, argento in Giappone dietro, non ha mai digerito la sconfitta ed è tornato a "beccare" l'azzurro, affermando di non temerlo in ...In vista dei 100 metri ai Mondiali in programma ad agosto a Budapest è sfida a distanza, sui social, tra il campione olimpico sui 100 metrie il campione iridato F red Kerley. Lo statunitense, battuto dall'italiano sulla pista di Tokyo, non ha mai digerito la sconfitta ed è arrivato addirittura ad insultare pesantemente ...

Atletica, si accende la gara dei 100 metri. Kerley sminuisce Jacobs, l'italiano lo sfida: «Dove e quando vuoi». E Bolt si ... Open

"Se penso a Parigi 2024 (Olimpiadi, ndr) sento un po' di peso. Tokyo è stata l'occasione per far capire chi fossi, in Francia dovrò continuare a dimostrarlo, ci arriverò da campione olimpico e cercher ...I due campioni dei 100 metri si stuzzicano. L’americano iridato propone una sfida uno contro uno. “Quando vuoi e come vuoi ma quando contava di più ho vinto ...