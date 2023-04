"Mara Carfagna? Mai nominata": retroscena, sfregio-Renzi all'ex azzurra (Di martedì 18 aprile 2023) "Matteo Renzi può dire quello che vuole relativamente al suo partito, che si chiama Italia Viva". Risponde così, gelido, Carlo Calenda. Il leader di Azione taglia corto, sottolineando come sul Terzo Polo "non ho altro d'aggiungere". Vale a dire. Renzi può parlare solo di IV, non certo di una coalizione ormai defunta alla vigilia di diventare partito unico. Il riferimento di Calenda è a un retroscena del Corriere della Sera che affidava a Renzi una apertura imprevedibile, anche se ormai di sicuro in questa telenovela "moderata" non c'è più nulla. "Il futuro del Terzo polo? La verità è che i due galli nel pollaio dovrebbero fare un passo indietro", avrebbe confidato ai suoi l'ex premier. Per far proseguire la strada del partito unico, bruscamente interrotta nei giorni scorsi, bisognerebbe dunque che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) "Matteopuò dire quello che vuole relativamente al suo partito, che si chiama Italia Viva". Risponde così, gelido, Carlo Calenda. Il leader di Azione taglia corto, sottolineando come sul Terzo Polo "non ho altro d'aggiungere". Vale a dire.può parlare solo di IV, non certo di una coalizione ormai defunta alla vigilia di diventare partito unico. Il riferimento di Calenda è a undel Corriere della Sera che affidava auna apertura imprevedibile, anche se ormai di sicuro in questa telenovela "moderata" non c'è più nulla. "Il futuro del Terzo polo? La verità è che i due galli nel pollaio dovrebbero fare un passo indietro", avrebbe confidato ai suoi l'ex premier. Per far proseguire la strada del partito unico, bruscamente interrotta nei giorni scorsi, bisognerebbe dunque che ...

