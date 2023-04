Manzoni occupato: gli studenti sono stressati (Di martedì 18 aprile 2023) Un'occupazione in piena regola con cui il Collettivo Manzoni Antagonista vuole dire basta alla competitività e allo stress da prestazione scolastica. Succede a Milano al liceo Manzoni dove questa mattina gli studenti hanno occupato l'istituto. A spiegare il perché del blocco delle lezioni, un lungo manifesto. «Studiare dovrebbe essere sinonimo di crescita e scoperta di sé. Eppure, per tanti ragazzi e ragazze, lo studio più che fonte di arricchimento e passione, finisce per essere sinonimo di ansia, frustrazione e sofferenza e molti studenti subiscono il peso della competizione con i propri compagni e del giudizio attraverso il voto.Il nostro istituto, purtroppo, non è esente da questa situazione. Per molti docenti gli interessi al di fuori della scuola sono superflui. Gran parte ... Leggi su panorama (Di martedì 18 aprile 2023) Un'occupazione in piena regola con cui il CollettivoAntagonista vuole dire basta alla competitività e allo stress da prestazione scolastica. Succede a Milano al liceodove questa mattina glihannol'istituto. A spiegare il perché del blocco delle lezioni, un lungo manifesto. «Studiare dovrebbe essere sinonimo di crescita e scoperta di sé. Eppure, per tanti ragazzi e ragazze, lo studio più che fonte di arricchimento e passione, finisce per essere sinonimo di ansia, frustrazione e sofferenza e moltisubiscono il peso della competizione con i propri compagni e del giudizio attraverso il voto.Il nostro istituto, purtroppo, non è esente da questa situazione. Per molti docenti gli interessi al di fuori della scuolasuperflui. Gran parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Milano, occupato il linguistico Manzoni: 7 studenti su 10 nel liceo primo in classifica dichiarano di avere crisi d… - anfesibena : Ah si fossero fatte venire le crisi d'ansia i miei ex compagni del liceo, anziché limitarsi a bestemmiare sottovoce… - SalandinS : Sto seriamente pensando di tornare a fare l’insegnante, ma questa roba mi inquieta assai - Iucberbert : Accidenti, ne mancano tre. (Bellissimo dove si lamentano che valutano le conoscenze e non le competenze, senza rend… - Curini : 'Milano, occupato il linguistico Manzoni: «Crisi d’ansia per 7 studenti su 10» (nel liceo primo in classifica)' la… -