Mantovani (Manageritalia): "Servono rinnovi contratti per lavoro di qualità, welfare centrale" (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – "Per parte nostra abbiamo già preso contatto con Federalberghi, Confetra e le altre organizzazioni datoriali firmatarie dei nostri contratti collettivi: la prima impressione è che, come in passato, non vi saranno molte differenze con il contratto principale, firmato con Confcommercio. Per gli altri lavoratori auspichiamo una soluzione a breve, ma siamo consapevoli della maggiore complessità: oltre agli aspetti economici dovranno essere definiti molti temi rilevanti, legati all'evoluzione del lavoro. La crescita dei settori terziario, che da due decenni sostiene quella del Pil del nostro paese, passa più che mai dalla qualità del lavoro e dall'attrattività degli impieghi". Così, con Adnkronos/Labitalia, Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, che ha siglato nei ...

