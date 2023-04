Manchester City, Guardiola: «Il Bayern sarà più unito dopo la lite» (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito le parole del tecnico del Manchester City. PAROLE – «Conosco molto bene questo club, ho una buona idea della loro situazione prima della partita contro il Manchester City. Se fossi dall’altra parte e perdessimo 0-3 e non vincessimo la partita con l’Hoffenheim (il Bayern ha pareggiato in Bundesliga 1-1), alla squadra dire che è una finale da vincere. So cosa vuol dire giocare contro il Bayern. Se sei un po’ passivo, soffri. Dobbiamo vedere se possiamo giocare come abbiamo fatto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Pepin conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro ilMonaco Pepha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro ilMonaco. Di seguito le parole del tecnico del. PAROLE – «Conosco molto bene questo club, ho una buona idea della loro situazione prima della partita contro il. Se fossi dall’altra parte e perdessimo 0-3 e non vincessimo la partita con l’Hoffenheim (ilha pareggiato in Bundesliga 1-1), alla squadra dire che è una finale da vincere. So cosa vuol dire giocare contro il. Se sei un po’ passivo, soffri. Dobbiamo vedere se possiamo giocare come abbiamo fatto ...

