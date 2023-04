Manchester City, Guardiola: “Il Bayern Monaco sarà più unito dopo la lite fra Mané e Sané” (Di martedì 18 aprile 2023) Il Manchester City dovrà affrontare il Bayern Monaco al ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nonostante il 3-0 dell’andata e un clima in Baviera tutt’altro che serenissimo soprattutto dopo la lite fra Mané e Sané, Pep Guardiola non si fida. Come riportato da il Mirror, il tecnico spagnolo ha dato una versione diversa rispetto al clima di tensione di cui tanto si parla in casa Bayern Monaco. Le parole di Guardiola: “Conosco molto bene questo club, ho una buona idea della loro situazione prima della partita contro il Manchester City. Se fossi dall’altra parte e perdessimo 0-3 e non vincessimo la partita con l’Hoffenheim (il ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Ildovrà affrontare ilal ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nonostante il 3-0 dell’andata e un clima in Baviera tutt’altro che serenissimo soprattuttolafra, Pepnon si fida. Come riportato da il Mirror, il tecnico spagnolo ha dato una versione diversa rispetto al clima di tensione di cui tanto si parla in casa. Le parole di: “Conosco molto bene questo club, ho una buona idea della loro situazione prima della partita contro il. Se fossi dall’altra parte e perdessimo 0-3 e non vincessimo la partita con l’Hoffenheim (il ...

