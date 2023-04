Manchester City | Guardiola | «Ci mettiamo alla prova Foden? Viene con noi ma…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 aprile 2023) Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bayern Monaco Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni: «La nostra mentalità è quella di andare a giocare per vincere la partita. Questa è un’occasione per mettercicontro uno dei migliori club in Europa .? Si è allenato solo una volta, ma abbiamo deciso di farlo viaggiare con noi e stare in panchina». L'articolo proda Calcio News 24.