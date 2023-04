Manchester City e la provocazione di Noel Gallagher: «In finale con l’Inter: non sono molto bravi» (Di martedì 18 aprile 2023) Noel Gallagher, ex membro degli Oasis e grande tifoso del Manchester City, si augura di vedere l’Inter in finale: «Lukaku sta facendo male» Noel Gallagher, cantante, ex membro degli Oasis è famoso per due cose: la prima è il tifo per il Manchester City, che domani deve confermare la qualificazione in semifinale di Champions contro il Bayern Monaco. La seconda è che non ha peli sulla lingue ed è celebre per le sue parole sempre affilate. E alla domanda su quale squadra vorrebbe affrontare in finale ha risposto così: «È la più debole. E Lukaku non sta giocando bene. Secondo me il Napoli è più forte del Milan, ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici che creano atmosfere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023), ex membro degli Oasis e grande tifoso del, si augura di vederein: «Lukaku sta facendo male», cantante, ex membro degli Oasis è famoso per due cose: la prima è il tifo per il, che domani deve confermare la qualificazione in semidi Champions contro il Bayern Monaco. La seconda è che non ha peli sulla lingue ed è celebre per le sue parole sempre affilate. E alla domanda su quale squadra vorrebbe affrontare inha risposto così: «È la più debole. E Lukaku non sta giocando bene. Secondo me il Napoli è più forte del Milan, ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici che creano atmosfere ...

