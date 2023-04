Maltempo | riattivata la circolazione ferroviaria tra Amorosi e Telese Terme

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi pomeriggio sono tornati a circolare i treni tra le stazioni di, sulla linea Caserta-Foggia. Lasu quel tratto di linea era stata interrotta ieri mattina per danni dovuti dalche aveva causato l’erosione di parte della massicciata. In totale sono stati 50 i tecnici, tra personale di ReteItaliana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) e ditte appaltate, che hanno lavorato ininterrottamente per ristabilire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e riattivare la, permettendo così di ripristinare l’offerta commerciale ordinaria sia dei treni regionali che a lunga percorrenza. L'articolo proviene ...

