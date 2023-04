Maltempo | allerta gialla su tutta la Campania

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato unameteo per piogge e temporali valido suladalle 14 alle 23.59 di oggi, martedì 18 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio potranno essere repentine e intense. L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ancora pioggia, neve e freddo su gran parte dell'Italia. - infoitinterno : Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 18 aprile - Puglia_in : #Maltempo, anche oggi allerta gialla, anche se le condizioni meteo migliorano - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 18 aprile: in arrivo nuova ondata di maltempo - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Maltempo, domani temporali: allerta gialla su tutta la Puglia -

Meteo, è- weekend: le 7 Regioni travolte dal, chi rischia grosso... altro centro della Valle dei Santi messo in ginocchio dal. Spiega il primo cittadino Benedetto Cardillo: 'Vista l'gialla per criticità idrogeologica prevista per domani (oggi per ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'con validità fino alle 20. Si fa riferimento a "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con ...

Ancora pioggia e grandine: allerta maltempo su sette regioni Today.it

Dopo la forte ondata di maltempo che nel weekend ha colpito i comuni della Valle dei Santi, nel Cassinate, per i sindaci è il momento della conta dei danni. A riportare i disagi ...Nuova ondata di maltempo in arrivo a Roma e nel Lazio. La protezione civile Regionale ha diramato per la giornata di oggi – a partire dal pomeriggio – un bollettino di avviso di criticità di colore gi ...