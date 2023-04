Malore sul palco per Toni Servillo a Parigi: ricoverato in ospedale, non è grave (Di martedì 18 aprile 2023) Era in scena al Teatro dell’Odéon, impegnato ne «Le voci di Dante». Lo spettacolo è stato interrotto Leggi su corriere (Di martedì 18 aprile 2023) Era in scena al Teatro dell’Odéon, impegnato ne «Le voci di Dante». Lo spettacolo è stato interrotto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : #toni servillo, #malore sul palco a #parigi durante lo spettacolo «Le voci di Dante»: controlli in ospedale - sportface2016 : Ansia per #Szczesny in #JuveSporting: malore per il portiere, esce con la mano sul petto e in lacrime - Italia_Notizie : Malore sul palco per Toni Servillo a Parigi: ricoverato in ospedale, non è grave - dott_DNF_gonzo : RT @confundustria: Sette persone sono state arrestate questa mattina a Latina con l'accusa di aver cercato di coprire la morte sul lavoro d… - danielebiondi72 : RT @confundustria: Sette persone sono state arrestate questa mattina a Latina con l'accusa di aver cercato di coprire la morte sul lavoro d… -