(Di martedì 18 aprile 2023) Paoloha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta alin campionato e della partita di questa sera contro il Napoli. SITUAZIONE – Paoloha commentato in questo modo il campionato del, invischiato nella lotta alcon l’Inter: «Arrivare tra le prime quattro vuol dire avere una chance di andare in finale e vincere la Champions League. Noi tutti sappiamo che a volte questi treni passano e li devi prendere. Dal punto di vista economico, di crescita e sportivotra le prime quattro è, in questo momento cima archiviata questa partita non potremmo fare più quello che abbiamo fatto in campionato. Dobbiamopiù concreti e più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CamporeseRenzo : RT @cmdotcom: #Milan, #Maldini: 'Possiamo vincere la #Champions, ma il quarto posto è fondamentale' - cmdotcom : #Milan, #Maldini: 'Possiamo vincere la #Champions, ma il quarto posto è fondamentale' - sportli26181512 : Milan, Maldini: 'Possiamo vincere la Champions, ma il quarto posto è fondamentale': A pochi minuti dal ritorno del… - internewsit : Maldini: «Quarto posto fondamentale, ci siamo. Essere più Milan» - - mikepowah : Maldini tra le righe alla domanda se quarto posto o semifinale: Da tifoso semifinale, Da contabile quarto posto. Io l'ho interpretato così. -

S'inizia l'ultimosul 54 - 50. Ultima frazione dove i biancoazzurri partono forte riuscendo ... Cruzat 9, Mazzola 2, Fiorentini 8, Sirri 6, Gadani 8, Cataldo 7, Orlando, Tubertini ne,. ...Certe cose restano talmente impresse nel cuore e scolpite sulla pelle che può capitare anche - trent'anni dopo - di farsi un giro davanti a San Siro prima di undi finale di Champions, arrivandoci con il metrò assieme alla gente 'per respirare quell'aria elettrica che solo quelle partite danno', e poi tornare a casa. Non perderti le Newsletter di ......per il clima tossico dei social di estrazione napoletana (presi di mira Theo Hernandez e, ...di questo tipo sul conto del Milan che un anno prima è uscito a dicembre dalla Champions (nel ...

Milan, Maldini: 'Possiamo vincere la Champions, ma il quarto posto ... Calciomercato.com

L’ex difensore, che in rossonero ha vinto tutto, nella gara di andata è arrivato a San Siro in metropolitana per vivere le emozioni del tifo: “Entusiasmante” ...Il Milan si coccola l'ennesima scoperta di Paolo Maldini targata Next Gen: il muro tedesco classe 2001 Malick Thiaw ...